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Аналитики: китайский ASIC-майнер Эфира подпортит продажи AMD и NVIDIA
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Аналитики: китайский ASIC-майнер Эфира подпортит продажи AMD и NVIDIA 

Hi-News.ru 56 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Не успела китайская компания Bitmain всего пару недель назад представить новый ASIC-майнер, предназначенный для добычи криптовалюты Monero, как спустя считанные дни порадовала общественность анонсом нового устройства, на этот раз «заточенного» под майнинг Эфира. По словам производителя, устройства поступят в продажу уже в ближайшие месяцы. На фоне таких заявлений акции AMD тут же упали, а одна из крупнейших частных инвестиционных фирм Susquehanna LLP резко понизила прогноз по ценным бумагам обеих компаний.
«На момент закрытия торгов 26 марта акции AMD упали на 3,8%, а NVIDIA, напротив, выросли на 2%», — пишет сайт 2bitcoins.ru  Несмотря не небольшой рост последней, аналитики уверены, что производитель майнеров Эфира существенно потеснит позиции AMD и NVIDIA в будущем. Обе компании в той или иной степени зависят от майнинга Ethereum, благодаря которому первые получают до двадцати процентов своей прибыли, а вторые около десяти, что тоже весьма неплохо.
Поставку нового оборудования для добычи криптовалют, совместимого с алгоритмом Ethash, в Bitmain планируют начать во втором квартале 2018 года, и именно на этот период аналитики пророчат производителям видеокарт спад доходов.
Но не всё так плохо. Аналитики уверены, что спасти производителей видеокарт сможет свежий релиз игрового ААА-проекта, требующего от компьютеров серьёзных мощностей. Звучит вполне убедительно, вот только пока на горизонте совсем негусто — настолько интересных игровых проектов, выходящих только на ПК и требующих радикального апгрейда GPU, пока не предвидится.
У нас есть два отдельных чата для любителей криптовалют и энтузиастов железа и майнинга. Обсудить новости высоких технологий можно в нашей специальной телеграм-конференции.
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