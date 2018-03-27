Аналитики: китайский ASIC-майнер Эфира подпортит продажи AMD и NVIDIA

Не успела китайская компания Bitmain всего пару недель назад представить новый ASIC-майнер, предназначенный для добычи криптовалюты Monero, как спустя считанные дни порадовала общественность анонсом нового устройства, на этот раз «заточенного» под майнинг Эфира. По словам производителя, устройства поступят в продажу уже в ближайшие месяцы. На фоне таких заявлений акции AMD тут же упали, а одна из крупнейших частных инвестиционных фирм Susquehanna LLP резко понизила прогноз по ценным бумагам обеих компаний.

«На момент закрытия торгов 26 марта акции AMD упали на 3,8%, а NVIDIA, напротив, выросли на 2%», — пишет сайт 2bitcoins.ru Несмотря не небольшой рост последней, аналитики уверены, что производитель майнеров Эфира существенно потеснит позиции AMD и NVIDIA в будущем. Обе компании в той или иной степени зависят от майнинга Ethereum, благодаря которому первые получают до двадцати процентов своей прибыли, а вторые около десяти, что тоже весьма неплохо.

Поставку нового оборудования для добычи криптовалют, совместимого с алгоритмом Ethash, в Bitmain планируют начать во втором квартале 2018 года, и именно на этот период аналитики пророчат производителям видеокарт спад доходов.

Но не всё так плохо. Аналитики уверены, что спасти производителей видеокарт сможет свежий релиз игрового ААА-проекта, требующего от компьютеров серьёзных мощностей. Звучит вполне убедительно, вот только пока на горизонте совсем негусто — настолько интересных игровых проектов, выходящих только на ПК и требующих радикального апгрейда GPU, пока не предвидится.

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