Цены на нефть перешли к снижению в ожидании роста запасов в США

Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник в ожидании данных по росту запасов сырья в США , при этом они остаются около максимальных значений с февраля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.48 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,53%, до 69,14 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,96% — до 64,92 доллара за баррель. До этого днем во вторник цены росли по маркам на 0,6%.

Статистика о запасах нефти в США будет опубликована Американским институтом нефти (API) позднее во вторник, а данные минэнерго страны появятся в среду. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , полагают, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 марта, выросли на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 428,7 миллиона баррелей.

"Это (статистика по запасам нефти США — ред.) замедляет темпы роста, которые могут привести к очередным достижениям высоких уровней цен", — приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn). Инвесторы также опасаются дальнейшего роста добычи "черного золота" в США — показатель за предыдущую неделю увеличился на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,3%, до 10,407 миллиона баррелей в день.

По словам эксперта, данные по запасам на этой неделе "будут иметь решающее значение для настроений участников рынка".