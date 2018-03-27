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«Лукойл» в консорциуме с Eni выиграл тендер на нефтяной участок в Мексике
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«Лукойл» в консорциуме с Eni выиграл тендер на нефтяной участок в Мексике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 27 мар — РИА Новости. Российская компания «Лукойл» в составе консорциума с итальянской ENI выиграла тендер на участок углеводородов в мексиканской провинции Куэнкас дель Сурэсте.
Как передает корреспондент РИА Новости с тендера, консорциум предложил участие государства на уровне 65%, коэффициент добавленных инвестиций — 1,5, платеж в размере 59,8 миллиона долларов.
На втором месте оказался консорциум DEA Deutsche Erdoel, принадлежащий LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, и Premier Oil, предложивший платеж в размере 14,17 миллиона долларов.
Всего «Лукойл» подал заявки по четырем участкам, результаты по остальным пока неизвестны.
В июне 2017 года LUKOIL International Upstream Holding стал победителем тендера по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива, одному из 15, выставленных на торги. «Лукойл» предложил долю роялти в размере 75%. Участок расположен в нефтяной провинции Куэнкас дель Сурэсте, его площадь составляет 521 квадратный километр.
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