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DEA Deutsche Фридмана выиграла второй тендер по участку в Мексике
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DEA Deutsche Фридмана выиграла второй тендер по участку в Мексике 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 27 мар — РИА Новости. DEA Deutsche Erdoel, принадлежащая LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, совместно с британской Premier Oil и малайзийской Sapura, выиграли тендер по участку углеводородов в провинции Куэнкас дель Суресте (блок номер 30).
Как передает корреспондент РИА Новости с тендера, консорциум предложил платеж в размере 51,14 миллиона долларов, участие государства 65%, коэффициент добавленных инвестиций — 1,5.
Второе место занял консорциум Eni и "Лукойла", предложившие платеж в 46,87 миллиона долларов.
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