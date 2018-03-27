Девять из десяти новостроек продаются со скидкой

За последние четыре года средняя цена новой квартиры упала на 22 процента.

Столичные девелоперы оценили изменения цен квартир на первичном рынке с начала кризиса. По данным аналитического центра «ИРН-Консалтинг», «среднестатистическая» квартира в новостройке, расположенной между Третьим транспортным кольцом и МКАД, сейчас стоит примерно 13,3 млн рублей. Это на 22 процента меньше, чем в конце 2014 года, когда за нее просили 17 млн рублей.

Еще более существенно снизился порог входа на рынок. Если в 2014 году было практически нереально купить на первичном рынке квартиру дешевле 4 млн рублей, то сейчас реально найти варианты за 3–3,3 миллиона. А минимальные цены на квартиры в пределах МКАД сейчас начинаются с 2,3 млн рублей.

— Это цены предложения. А есть еще и скидки, — рассказывает руководитель по работе с ключевыми партнерами компании Est-a-Tet Роман Родионцев . — Как правило, минимальная базовая скидка при покупке квартиры в новостройке составляет 3 процента. Средняя — 10 процентов. Это вообще самый распространенный размер дисконта на протяжении последних лет.

Андрей Кройтор , директор департамента новостроек компании «ИНКОМ-Недвижимость» , оценивает средний размер дисконта по итогам 2017 года в 15 процентов — с учетом скрытых скидок.

По данным риелторов, сейчас в Москве продается с дисконтом уже 92 процента новостроек.

— Для сравнения: в докризисном 2013 году проектов со скидками было на 15 процентов меньше, а максимальный дисконт не превышал пятьсемь процентов, — рассказывает Наталия Кузнецова , гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон». — При этом самая распространенная скидка составляла только три процента.

По мнению риелторов, сейчас, пожалуй, самое благоприятное время для покупки нового жилья.

— Особенно если учесть, что снижается не только средняя цена квадратного метра, но и ставки по ипотеке, — поясняет Наталия Кузнецова.