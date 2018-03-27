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Делегация Республики Армения прибыла в Нижегородскую область
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Делегация Республики Армения прибыла в Нижегородскую область 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства,
28 марта губернатор Вайоц Дзорской области Республики Армения Арутюн Саргсян примет участие в мероприятиях, посвященных 150-летнему юбилею писателя Максима Горького, в частности, возложит цветы к памятнику Горького на площади Горького, посетит XXXVIII Международную научную конференцию Горьковские чтения-2018 и торжественное мероприятие в театре драмы.
Кроме того, в рамках визита в регион губернатор Вайоц Дзорской области Республики Армения встретится с главой Нижегородской области Глебом Никитиным, осмотрит стадион и посетит мультимедийную выставку «Россия — моя история» на Нижегородской ярмарке.
Визит продлится по 30 марта.
Справка. По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 2017 года товарооборот Нижегородской области с Арменией составил 33,3 млн долл., что на 15,2% больше, чем в 2016 г. Экспорт составил 24,7 млн долл. (рост на 8%), импорт — 8,6 млн долл. (рост на 43%). По объему товарооборота Армения заняла 33 место из 142 стран — внешнеторговых партнеров Нижегородской области.
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