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Рост цен на пшеницу тянет за собой удорожание других зерновых культур
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Рост цен на пшеницу тянет за собой удорожание других зерновых культур 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
«Рост цен на ячмень просто бешеный, — сообщил »Российской газете" директор аналитического центра компании «СовЭкон» Андрей Сизов. — Рынок «бодрят» саудиты, которые выходят на него редко, но метко, покупая значительные объемы и взвинчивая цены". Главная причина — переизбыток на рынке предложения по пшенице. Привычное мнение о том, что хлеб — всему голова, биржевыми игроками пока опровергается.
Текущие экспортные цены на черноморский ячмень находятся на уровне в 216 долларов за тонну. Это самый высокий ценовой уровень, который в последний раз фиксировался еще в декабре 2014 года, отмечают аналитики. Между тем пшеница сегодня стоит примерно 207 долларов за тонну.
Вопрос о том, чем вызван нынешний всплеск цен на ячмень и не кормят ли саудиты своих верблюдов исключительно этим зерном, пока открыт. Других причин эксперты также пока не наблюдают. В то же время растет цена и на кукурузу, которая на те же 10 долларов за тонну в последние дни стала дороже пшеницы.
"То, что ячмень и кукуруза на рынке дорожают, — это уже тенденция, с которой необходимо смириться", — пояснил «РГ» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Зайцев. Впрочем, по каким-то другим злакам, помимо кукурузы, проблем пока не наблюдается.
Напомним, что Саудовская Аравия — крупнейший импортер ячменя в мире (импортные поставки в этом году оцениваются в 8 миллионов тонн), так что цены будут только расти, считают аналитики. И для России, которая является традиционным поставщиком этого зерна на мировой рынок, ситуация вроде бы складывается вполне благоприятная. К тому же власти Австралии недавно заявили о том, что из-за непогоды производство ячменя в этом году в этой стране снизится. Опять же — только в этом сезоне Россия поставила Саудовской Аравии около полутора миллионов тонн ячменя. И в принципе, могла бы продать и больше.
Однако вопрос упирается в существующие инфраструктурные ограничения. То есть доставить ячмень в порты для дальнейшего экспорта из российских регионов не всегда просто и далеко не дешево. Между тем решение этого вопроса позволило бы России получить дополнительные средства от поставок сельхозпродукции за рубеж. А заодно и сбить цены на внутреннем рынке.
К этому, в частности, призывают отечественные диетологи. «Злаки — это основа рациона человека, так что есть надо все! — уверен руководитель научного направления „Оптимальное питание“ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин. — При этом трудно выделить их полезность — каждый злак характеризуется своим уникальным составом». Главное, по его мнению, постараться использовать в пищу зерновые злаки грубого помола — именно в этом случае сохраняется большинство полезных свойств.
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