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Эксперт: «Нас ждет электронный цифровой концлагерь»
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Эксперт: «Нас ждет электронный цифровой концлагерь» 

Банки.ру 4 часа назад
Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов считает, что транснациональная криптовалюта станет путем к цифровому концлагерю.
При этом частные криптовалюты, по его мнению, скоро исчезнут. Так, биткоин доживает последние времена.
«Это пилотный проект, проба пера, скоро все это закончится, занавес упадет. Нет, я не говорю, что не будет цифровых валют, они будут, но они будут совершенно другими. И даже не национальные цифровые валюты, о которых сейчас заговорили в разных странах и в Китае, Японии, Великобритании. И даже и в России, наконец, стали говорить про крипторубль», — сказал он на конгрессе блокчейн, организованном РАКИБ.
Однако, по его словам, никаких цифровых валют как альтернатив национальных валют быть не должно. «Это очевидная вещь, как меня учили еще полвека назад, что главный признак суверенита — это даже не флаг и не гимн. Это деньги. Если они национальные, значит, есть суверенит, если это частные или иностранные деньги, значит все, — страна себя потеряла», — заявил Катасонов.
Он подчеркнул, что криптовалюта должна использоваться только во внешнем контуре. «У тех, кого я называю хозяевами денег — главные акционеры ФРС — есть свои планы на предмет цифровой валюты. Среди таких проектов я вижу консорциум мировых банков. Это серьезные ребята, которые разрабатывают вроде бы свою расчетную единицу. Но с моей точки зрения есть много признаков, что это просто какая-то корпоративная частная валюта. Это прототип мировых цифровых денег, а мировые цифровые деньги — это некая переходная стадия», — отметил профессор.
«Уже сконструирован, построен электронный банковский цифровой лагерь, а в нем, как вы понимаете, деньги будут не нужны вообще», — подытожил эксперт.
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