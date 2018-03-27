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ВТБ снизил процентные ставки по ряду программ автокредитования
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ВТБ снизил процентные ставки по ряду программ автокредитования 

Банки.ру 24 минуты назад
Теперь ставка по кредиту на приобретение нового автомобиля марки Hyundai и KIA (тариф «Специальное предложение») зависит от пакета предоставляемых документов и находится в диапазоне от 14,9% годовых до 15,9% годовых (ранее 16,5% годовых).
Ставка по займу на покупку новой машины марки Lada (предложение «Спецусловия для Lada») была снижена на один процентный пункт, оформить ссуду теперь предлагается по ставке от 15,5% до 17,2% годовых.
В рамках программы с остаточным платежом кредит на приобретение нового автомобиля марки Hyundai или KIA теперь выдается под 15,9% годовых (ранее 16,5% годовых), для автомобилей марки Lada процентная ставка осталась без изменений и составляет 15,6% годовых.
Заемщику потребуется внести минимум 10% собственных средств от стоимости автомобиля для оформления займа на покупку автомобиля марки Lada и 20% для получения ссуды на приобретение машины марки Hyundai или KIA.
Снизить размер процентной ставки на 2—4 процентных пункта можно за счет оформления личного страхования и на 0,8 п. п. при оформлении карты «Автолюбитель» в зависимости от выбранной программы. Максимальная сумма кредита варьируется от 1 млн рублей до 5 млн рублей. Максимальный срок займа не должен превышать пяти лет (по программе с остаточным платежом — три года).
«Условия кредитных программ «Специальное предложение на Hyundai и Kia» и «Спецусловия для Lada» действуют при оформлении полиса каско. При его отсутствии процентная ставка будет увеличена на 2 п. п.», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
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