Жилье в США дорожает из-за нехватки предложения

В начале весеннего активного сезона продаж покупатели столкнулись с ростом цен и жесткой конкуренцией за ограниченный список доступных объектов. Но сильный рынок труда, включая подрастающее поколение, дал американским потребителям уверенность в том, что они в любом случае смогут купить жилье, сообщает CNBC.

Цены поднялись на 12,9% в Сиэтле, 11,1% в Лас-Вегасе и 10,2% в Сан-Франциско Чикаго и Вашингтон, округ Колумбия , опубликовали слабые годичные приросты: 2,4% каждый. При этом рост цен на жилье легко опережает повышение заработной платы и инфляции.

Объектов для продажи не хватает. При текущих темпах заключения сделок потребуется всего 3,4 месяца, чтобы исчерпать имеющийся запас доступных домов по сравнению с 6 месяцами в 2000 году.

В целом, стоимость жилья в США на 6,3% выше, чем на пике в июле 2006 года. Цены упали, когда лопнул «пузырь» на рынке недвижимости, до самого низкого уровня в феврале 2012 года. С тех пор собственность подорожала на 46,5%.

Ипотечные ставки также растут последние 10 недель, что никак не повлияло на спрос. Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи вторичного жилья выросли на 3% в феврале, а новостроек — упали в феврале, но увеличились на 2,2% за год.

Арендные ставки в стране также непрерывно растут.

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