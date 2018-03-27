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Tradewind запустила блокчейн-платформу для торговли золотом
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Tradewind запустила блокчейн-платформу для торговли золотом 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Трейдинговая компания, президент и сооснователь которой стал героем литературного бестселлера «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит», на прошлой неделе выпустила на рынок новую блокчейн-платформу VaultChain. По официальным данным, Tradewind работает с такими крупными организациями, как Королевский канадский монетный двор и Sprott Inc., лидер рынка инвестиций в ценные металлы. Цель нового проекта, по словам его авторов, заключается в соединении современных технологий блокчейна с традициями торговли золотом. Королевский канадский монетный двор будет снабжать компанию золотом с использованием платформы VaultChain. Кроме того, контракт с государственной организацией будет гарантировать возможность физической доставки золота для провайдеров и дилеров Tradewind. Президент Tradewind Мэтт Трюдо уверен, что его новый проект поможет рынку ценных металлов встать на путь развития цифровой экономики.
фото: Pixabay
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