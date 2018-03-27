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Нижегородские таможенники раскрыли крупную валютную аферу
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Нижегородские таможенники раскрыли крупную валютную аферу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В бумагах компании содержались недостоверные сведения о цели и назначении переводов, при этом сумма невозвращенной выручки превысила 519 тысяч долларов США.
Следственные действия продолжаются.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Сарове бывшего генерального директора ремонтно-строительного предприятия осудили за растрату и злоупотребление полномочиями.
В 2013 году руководитель предприятия заключил договор лизинга фронтального погрузчика, через некоторое время он дал указание главному бухгалтеру перестать перечислять лизинговые платежи.
Позднее он предложил руководителю лизинговой фирмы реализовать погрузчик по остаточной стоимости юрлицу, которое принадлежало его сожительнице
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