На Соколе бесплатно раздадут православную литературу

Акция «Пасхальная весть» пройдет в Великую субботу, 7 апреля, в храме Всех Святых на Соколе. В этот день каждый сможет бесплатно получить православную литературу. Об этом сообщил один из сотрудников церкви.

— Акция будет организована с 10.00 до 20.00 в несколько смен, — рассказал представитель организатора.

Связаться с устроителями и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (906) 071-00-52.

Напомним, храм Всех Святых на Соколе расположен по адресу: Ленинградский проспект, дом 73а. (ео)