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На Соколе бесплатно раздадут православную литературу
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На Соколе бесплатно раздадут православную литературу 

Управа района Сокол города Москвы 53 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Акция «Пасхальная весть» пройдет в Великую субботу, 7 апреля, в храме Всех Святых на Соколе. В этот день каждый сможет бесплатно получить православную литературу. Об этом сообщил один из сотрудников церкви.
— Акция будет организована с 10.00 до 20.00 в несколько смен, — рассказал представитель организатора.
Связаться с устроителями и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (906) 071-00-52.
Напомним, храм Всех Святых на Соколе расположен по адресу: Ленинградский проспект, дом 73а. (ео)
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