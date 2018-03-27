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Подмосковье сэкономило в рамках акции «Час Земли» более 12 тыс. кВт/ч электроэнергии
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Подмосковье сэкономило в рамках акции «Час Земли» более 12 тыс. кВт/ч электроэнергии 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье акцию «Час Земли» поддержал 51 муниципалитет, было сэкономлено свыше 12 тысяч киловатт-часов электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
«Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает всех в знак неравнодушия к будущему планеты выключить на один час электричество.
«В общей сложности архитектурно-художественную подсветку на период проведения акции отключили 380 объектов, что позволило сэкономить 12140 киловатт-часов или 60 тысяч рублей», — сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.
По его словам, целью акции является не только экономия электричества, но и привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов.
Международная экологическая акция «Час Земли» проводится ежегодно с 2007 года и является самой массовой экологической акцией на планете, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает всех в знак неравнодушия к будущему планеты выключить на один час электричество.
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