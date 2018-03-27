Подмосковье сэкономило в рамках акции «Час Земли» более 12 тыс. кВт/ч электроэнергии

Подмосковье акцию «Час Земли» поддержал 51 муниципалитет, было сэкономлено свыше 12 тысяч киловатт-часов электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает всех в знак неравнодушия к будущему планеты выключить на один час электричество.

«В общей сложности архитектурно-художественную подсветку на период проведения акции отключили 380 объектов, что позволило сэкономить 12140 киловатт-часов или 60 тысяч рублей», — сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов

По его словам, целью акции является не только экономия электричества, но и привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов.

Международная экологическая акция «Час Земли» проводится ежегодно с 2007 года и является самой массовой экологической акцией на планете, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает всех в знак неравнодушия к будущему планеты выключить на один час электричество.