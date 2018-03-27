Более 12 тысяч кВт/ч электроэнергии сэкономили в «Час земли» в Подмосковье

В Министерстве энергетики Московской области подвели итоги акции «Час земли», состоявшейся 24 марта. В Подмосковье акцию поддержал 51 муниципалитет, а также такие энергетические компании, как Мособлэнерго, Мособлгаз и МОЭСК

По словам министра энергетики Московской области Леонида Неганова , в общей сложности

архитектурно-художественную

подсветку на период проведения акции отключили 380 объектов, что позволило сэкономить 12 140 кВт/ч или 60 тысяч рублей.

Конечно, целью акции является не просто экономия электричества, а привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов

— Леонид Неганов.

«Час земли» — это самая массовая экологическая акция на планете, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает всех в знак неравнодушия к будущему планеты выключить на один час электричество.