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Более 12 тысяч кВт/ч электроэнергии сэкономили в «Час земли» в Подмосковье
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Более 12 тысяч кВт/ч электроэнергии сэкономили в «Час земли» в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Министерстве энергетики Московской области подвели итоги акции «Час земли», состоявшейся 24 марта. В Подмосковье акцию поддержал 51 муниципалитет, а также такие энергетические компании, как Мособлэнерго, Мособлгаз и МОЭСК.
По словам министра энергетики Московской области Леонида Неганова, в общей сложности
архитектурно-художественную
подсветку на период проведения акции отключили 380 объектов, что позволило сэкономить 12 140 кВт/ч или 60 тысяч рублей.
Конечно, целью акции является не просто экономия электричества, а привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов
— Леонид Неганов.
«Час земли» — это самая массовая экологическая акция на планете, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает всех в знак неравнодушия к будущему планеты выключить на один час электричество.
Ранее сообщалось, что Международную экологическую акцию «Час земли» Реутов встретил грандиозным огненным шоу «ЭкоСвет».
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