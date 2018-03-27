Более 12 киловатт-часов сэкономили во время «Часа земли» в Подмосковье

В Министерстве энергетики Московской области подвели итоги акции «Час земли». Об этом сообщил телеканал «360».

"Час земли" поддержал 51 муниципалитет Подмосковья, а также энергетические компании Мособлэнерго, Мособлгаз и МОЭСК . Министр энергетики Московской области Леонид Неганов заявил, что на период проведения акции была отключена подсветка порядка 380 объектов. Это позволило сэкономить 12 140 кВт/ч или 60 тысяч рублей.

"Конечно, целью акции является не просто экономия электричества, а привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов", — отметил министр энергетики Подмосковья.

"Час земли" — всемирная экологическая акция, во время которой все неравнодушные выключают на один час электричество. В акции принимают участие более 170 стран и около 7 тысяч городов.