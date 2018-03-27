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Более 12 киловатт-часов сэкономили во время «Часа земли» в Подмосковье
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Более 12 киловатт-часов сэкономили во время «Часа земли» в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Акцию поддержал 51 муниципалитет региона.
В Министерстве энергетики Московской области подвели итоги акции «Час земли». Об этом сообщил телеканал «360».
"Час земли" поддержал 51 муниципалитет Подмосковья, а также энергетические компании Мособлэнерго, Мособлгаз и МОЭСК. Министр энергетики Московской области Леонид Неганов заявил, что на период проведения акции была отключена подсветка порядка 380 объектов. Это позволило сэкономить 12 140 кВт/ч или 60 тысяч рублей.
"Конечно, целью акции является не просто экономия электричества, а привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов", — отметил министр энергетики Подмосковья.
"Час земли" — всемирная экологическая акция, во время которой все неравнодушные выключают на один час электричество. В акции принимают участие более 170 стран и около 7 тысяч городов.
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