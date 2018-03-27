Пункты раздельного сбора отходов откроются на улицах Гамалеи и Маршала Новикова 19 апреля

В двух школах Щукина, на улицах Гамалеи и Маршала Новикова, откроются пункты раздельного сбора отходов в рамках ежегодной экологической акции «Разделяй и используй».

— Главная задача проекта — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о стационарных пунктах приема вторсырья и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. В рамках акции можно будет сдать бумагу и картон, пластик, металл и стекло, оргтехнику, — сообщили организаторы.

Пункты будут работать 19 апреля по адресам:

— улица Гамалеи, д. 17, корп. 1 (школа № 1210), с 10.30 до 11.30;

— улица Маршала Новикова, д. 13 (школа № 1874), с 12.00 до 13.00.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.акциярсо.москва. (ео)