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Пункты раздельного сбора отходов откроются на улицах Гамалеи и Маршала Новикова 19 апреля
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Пункты раздельного сбора отходов откроются на улицах Гамалеи и Маршала Новикова 19 апреля 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В двух школах Щукина, на улицах Гамалеи и Маршала Новикова, откроются пункты раздельного сбора отходов в рамках ежегодной экологической акции «Разделяй и используй».
— Главная задача проекта — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о стационарных пунктах приема вторсырья и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. В рамках акции можно будет сдать бумагу и картон, пластик, металл и стекло, оргтехнику, — сообщили организаторы.
Пункты будут работать 19 апреля по адресам:
— улица Гамалеи, д. 17, корп. 1 (школа № 1210), с 10.30 до 11.30;
— улица Маршала Новикова, д. 13 (школа № 1874), с 12.00 до 13.00.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.акциярсо.москва. (ео)
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