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Криптовалюта EOS демонстрирует резкие перепады стоимости
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Криптовалюта EOS демонстрирует резкие перепады стоимости 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Для шестой по величине капитализации криптовалюты EOS прошедшие две недели были очень насыщенными.
EOS подскочила более чем на 50% на прошлой неделе, коснувшись уровня $7, до этого обновив годовой минимум на торгах 18 марта.
Все началось 11 марта, когда про EOS заговорил Джон Оливер в своем популярном ток-шоу «Last Week Tonight». Оливер использовал EOS в качестве примера спекулятивной мании сегмента цифровых валют.
За этим последовала неделя снижения с отметки более чем $6 до менее $4.
EOS опубликовала ответ на своем веб-сайте, оспорив многие претензии Оливера, что, похоже, остановило распродажу.
Отскок начался, когда стартап Everipedia объявил, что он будет распространять свои токены владельцам EOS в июне.
Криптовалюте EOS, которая, как предполагается, является улучшенной версией Ethereum, предстоит долгий путь, прежде чем она восстановит утраченные позиции.
Как и большинство криптовалют, она все еще далека от своего февральского максимума, и еще дальше от своего рекордного максимума в $18, установленного в декабре.
EOS была запущена компанией Block.one в середине 2017 года и все еще находится на начальной стадии ICO.
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