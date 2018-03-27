Парфенчиков предложил провести траурную акцию на набережной сегодня

Глава Карелии пригласил петрозаводчан прийти к «камню скорби» и почтить память жертв трагедии в Кемерово

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о том, что акция памяти жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пройдет на Онежской набережной в Петрозаводске сегодня. Организатором мероприятия стал Городской совет ветеранов. Губернатор призвал горожан прийти на набережную, возложить цветы и зажечь свечи, выразив тем самым поддержку родным и близким погибших.

Напомним, инициативная группа петрозаводчан планировала провести акцию памяти у ротонды в среду, 28 марта. Объявления о мероприятии, которое планируется именно на среду, распространяются по крупным карельским пабликам в социальных сетях.