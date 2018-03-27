Экспериментальное введение в Китае торговли углеродными квотами содействует контролю над выбросами

Шанхай , 27 марта / Синьхуа / — В 2017 году Китай сократил выбросы двуокиси углерода в расчете на единицу ВВП на 46 проц. по сравнению с 2005 годом, перевыполнив намеченную задачу их сокращения на 40-45 проц. к 2020 году. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель КНР по делам климатических изменений Се Чжэньхуа на саммите в Шанхае.

С 2005 по 2015 г. экономика Китая выросла в 2,48 раза, в то же время интенсивность выбросов углерода снизилась на 38,6 проц. В 2016 году этот показатель снизился на 6,6 проц. в годовом исчислении.

Согласно обещаниям, сделанным в соответствии с Парижским соглашением, Китаю предстоит сократить выбросы диоксида углерода в расчете на единицу ВВП на 60-65 проц. к 2030 году по сравнению с 2005 годом.

Эксперимент по торговле квотами на выбросы углерода в Китае стартовал в 2011 году и охватил выработку электроэнергии, металлургическое и цементное производство и другие сектора в семи административных единицах провинциального уровня, включая Шанхай, заявил Се Чжэньхуа.

По состоянию на конец 2017 года в стране были заключены сделки в этой области на общую сумму более 200 млн тонн /в стоимостном выражении 4,7 млрд юаней или 751 млн долл. США /.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР запустил общенациональную систему торговли квотами на выбросы углерода в сфере выработки электроэнергии в декабре прошлого года.

В ее рамках предприятиям выдаются квоты на выбросы. При этом, предприятиям, выбросы которых превышают установленные нормы, разрешается покупать на рынке неиспользованные квоты у предприятий, которые вызывают меньшее загрязнение.

Се Чжэньхуа назвал данную систему шагом на пути к созданию общенационального углеродного рынка. По его словам, заинтересованные ведомства должны предпринять меры по упрощению процедур регистрации, торговых расчетов и бухгалтерского учета с целью лучшего регулирования углеродного рынка. -0-