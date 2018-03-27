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Просивший биткоины жулик оказался на помойке в костюме енота
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Просивший биткоины жулик оказался на помойке в костюме енота 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель Северной Ирландии уговорил донимавшего его мошенника сфотографироваться на помойке в костюме енота. Об этом сообщает издание Metro.
Мошенник связался с Нейлом Мерфи (Neil Murphy) из Белфаста через Facebook. Он представился Юзефом (Yousef) из Египта и принялся выпрашивать 0,15 биткоина (около 68 тысяч рублей). Ирландец ответил, что вышлет деньги только в обмен на фотографию в костюме енота.
Юзеф согласился, но попросил для начала прислать ему хотя бы 100 долларов. Мерфи отказался. «Меня уже обманывали раньше, — пояснил он. — В прошлый раз отправил кому-то биткоин и получил в ответ фото в костюме барсука вместо енота, причем он даже не рылся в мусоре».
Мошенник предупредил, что ему понадобится пара дней, чтобы найти костюм и сфотографироваться. Мерфи написал, что можно обойтись полосками на лице и полосатой одеждой. Вскоре Юзеф прислал ему селфи с раскрашенным лицом, а затем несколько снимков, на которых он копается в помойке.
Только после этого ирландец признался, что не пришлет деньги. Мошенник в ответ заблокировал его.
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