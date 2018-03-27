Прибыль промпредприятий КНР выросла на 16,1%

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Прибыль промышленных предприятий Китая поднялась в первые два месяца года по сравнению с декабрем, но все еще отставала от темпов роста 2017 года, оправдывая ожидания, что вторая по величине экономика мира настроена на охлаждение, поскольку Пекин сокращает долговые риски.

EPA/ADRIAN BRADSHAW

Замедление темпов роста доходов после шестилетнего максимума в прошлом году может сдерживать инвестиции и оказывать дополнительное давление на фондовые рынки Китая, которые на недавних сессиях столкнулись с растущими опасениями относительно торговой войны с Соединенными Штатами. Более слабые доходы могут также осложнить кампанию Пекина по сокращению уровня задолженности, накопленной китайскими крупными госпредприятиями, которые доминируют в тяжелой промышленности КНР. Промышленная прибыль выросла на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 968,9 млрд юаней в первые два месяца года, сообщает Национальное бюро статистики (NBS). В декабре рост составил 10,8%, а за весь 2017 год промышленная прибыль выросла на 21%, это самое сильной увеличение с 2011 года, основанный на том, что строительный бум повысил цены на стройматериалы. Более высокий рост по сравнению с декабрем был во многом обусловлен ускоренными продажами и продолжающимися усилиями по сокращению затрат, компенсировавшими более низкие цены, сказал в своем заявлении сотрудник службы статистики Ай Пин в своем заявлении. Аналитик ANZ в Шанхае Дэвид Ку рассчитывает двузначный рост прибыли на оставшуюся часть года несмотря на замедление цен. Тем не менее, не все были оптимистично настроены по поводу перспектив, особенно в связи с тем, что инфляция на заводах, тесно связанная с ростом промышленной прибыли, смягчилась четвертый месяц подряд в феврале. Несмотря на некоторое улучшение в начале года, мы по-прежнему осторожно относимся к краткосрочному прогнозу роста коммерческой прибыли, написали аналитики Nomura в примечании к клиентам.