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Нацбанк Казахстана дал возможность гражданам инвестировать в свои ноты
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Нацбанк Казахстана дал возможность гражданам инвестировать в свои ноты 

Прайм 1 час назад
Национальный банк Казахстана запустил сервис Invest Online, работающий с применением технологии «блокчейн» и позволяющий гражданам инвестировать средства в выпускаемые им ноты, сообщил глава ведомства Данияр Акишев.
"С использованием данного технологического продукта любой гражданин Казахстана может в онлайн-режиме с использованием специально разработанного мобильного приложения, инвестировать средства в ноты Национального банка, в том числе на небольшие суммы. Номинальная стоимость одной ноты для инвестирования — 100 тенге (около 0,3 доллара США)", — сказал глава Нацбанка.
По словам Акишева, в рамках проекта Нацбанк специально выпустил эмиссию краткосрочных нот на сумму 50 миллиардов тенге (около 156 миллионов долларов), ставка доходности по которым составляет 8,5% годовых.
"Система работает круглосуточно, нет никаких комиссий и налогов, все операции прозрачны и бесплатны. У этих ценных бумаг абсолютная ликвидность — их можно продать обратно в любой момент, получив гарантированный доход с ежедневным начислением", — отметил глава Нацбанка.
Он также подчеркнул, что в этом продукте впервые на государственном уровне применена технология «блокчейн», благодаря которой каждая транзакция записывается в неразрывную цепочку блоков в виде распределенного реестра, что обеспечивает сохранность и неизменность информации.
По мнению главы Нацбанка, в будущем данная система, благодаря своим широким технологическим возможностям, позволит работать с ценными бумагами не только Национального банка, но и крупных казахстанских компаний, которые планируют выходить на IPO, в том числе с привлечением денег населения.
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