Игорь Албин назвал стоимость билета на петербургский аэроэкспресс 

— Окончательное решение по стоимости будет приниматься концессионером в момент подписания соглашения, после одобрения финансовой модели проекта. Но мы должны учитывать, что платёжеспособность у нас ниже, чем в Москве. Поэтому, чтобы обеспечить нормальный пассажиропоток, надо не прогадать с тарифом. На мой взгляд, цена билета на аэроэкспресс не должна превышать 300 рублей, — отметил И. Албин.
Интерес к проекту проявляют множество инвесторов. Среди них ВТБ-24, Газпромбанк, группа компаний «Лидер». В 2018 году будут проведены конкурсные процедуры, еще полгода уйдет на проектирование объекта. В Смольном надеются, что аэроэкспресс (связывающий Пулково с центром города) будет запущен в 2020 году.