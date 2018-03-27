Ещё
Игорь Албин назвал стоимость билета на петербургский аэроэкспресс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игорь Албин назвал стоимость билета на петербургский аэроэкспресс 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
— Окончательное решение по стоимости будет приниматься концессионером в момент подписания соглашения, после одобрения финансовой модели проекта. Но мы должны учитывать, что платёжеспособность у нас ниже, чем в Москве. Поэтому, чтобы обеспечить нормальный пассажиропоток, надо не прогадать с тарифом. На мой взгляд, цена билета на аэроэкспресс не должна превышать 300 рублей, — отметил И. Албин.
Интерес к проекту проявляют множество инвесторов. Среди них ВТБ-24, Газпромбанк, группа компаний «Лидер». В 2018 году будут проведены конкурсные процедуры, еще полгода уйдет на проектирование объекта. В Смольном надеются, что аэроэкспресс (связывающий Пулково с центром города) будет запущен в 2020 году.
РЖД-Партнер: последние новости
Ставка операторов свыше 800 руб./сутки является критической для участников рынка перевозок Поезд «Ташкент-Рыбачье-Ташкент» будет курсировать один раз в неделю Движение по Крымскому мосту запустят в декабре
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД61
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову245
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»847
Витас арестован44
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева236
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение