Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,17%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов инвестиционных трастов, строительной промышленности и предприятий широкого профиля.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share подешевел на 0,17%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Adam Investments Ltd (CM:ADAM), которые подорожали на 0,100 п. (50,00%), закрывшись на отметке в 0,300. Котировки Nuwara Eliya Hotels Co PLC (CM:NEH) выросли на 250,00 п. (22,73%), завершив торги на уровне 1.350,00. Бумаги PCH Holdings PLC (CM:PCHH) выросли в цене на 0,100 п. (20,00%), закрывшись на отметке 0,600.

Лидерами падения стали акции Serendib Land PLC (CM:SLND), цена которых упала на 231,70 п. (15,64%), завершив сессию на отметке 1.250,00. Акции Trans Asia Hotels PLC (CM:TRAN) поднялись на 14,50 п. (15,26%), закрывшись на уровне 80,50, а Paragon Ceylon PLC (CM:PARA) снизились в цене на 8,80 п. (13,97%) и завершили торги на отметке 54,20.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (90) превысило количество закрывшихся в минусе (87), а котировки 55 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,77%, или 0,50, достигнув отметки $64,75 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,55%, или 0,38, до $69,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,34%, или 4,50, до отметки $1.337,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR снизилась на 0,23% до 220,465, а котировки USD/LKR упали на 0,19%, достигнув отметки 155,770.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 89,16.