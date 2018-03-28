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В Ханты-Мансийске с 1 июля повысятся тарифы на услуги ЖКХ
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В Ханты-Мансийске с 1 июля повысятся тарифы на услуги ЖКХ 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры сообщает, что с 1 июля 2018 года в Ханты-Мансийске стоимость на услуги водоснабжения, водоотведения, тепло— и газоснабжения увеличится.
Исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Фёдор Томша прокомментировал рост тарифов: «Повышение платы за коммунальные услуги осуществляется ежегодно и не превышает установленных предельных индексов роста платы граждан».
Рост составит: на тепловую энергию — 1,4%, а на холодное водоснабжение и водоотведение — 3,89%. Таким образом, горожане станут платить во второй половине года за кубометр воды 59,85 рублей. А за водоотведение одного кубического метра — 73,37 рублей.
Также, по данным, представленным Региональной энергетической комиссией, с 1 июля в городе поменяется тариф на электроэнергию. В домах, где пользуются электроплитами стоимость кВт.ч возрастёт на 3 копейки для ночного тарифа и на 7 копеек для дневного. Для жителей других типов домов, а также иных потребителей кВт.ч будет стоить 2,83 рубля днем и 1,4 рубля ночью.
Отметим, что информация об утвержденных тарифах является общедоступной, публикуется в печатном издании «Новости Югры», размещается на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (www.rst.admhmao.ru), официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций.
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