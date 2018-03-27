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В Ханты-Мансийске рост тарифов не превысит норматива
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В Ханты-Мансийске рост тарифов не превысит норматива 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Как сообщает Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 01 июля 2018 года в Ханты-Мансийске изменятся тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения, тепло— и газоснабжения. Рост составит: на тепловую энергию — 1,4%, а на холодное водоснабжение и водоотведение — 3,89%. Таким образом, горожане станут платить во второй половине года за кубометр воды 59,85 рублей. А за водоотведение одного кубического метра — 73,37 рублей.
Кроме того, согласно данным Региональной энергетической комиссии с 1 июля в окружном центре изменится тариф на электроэнергию. Для жильцов квартир с электроплитами стоимость кВт.ч вырастет на 3 копейки для ночного тарифа и на 7 копеек для дневного. Для жителей других типов домов, а также иных потребителей кВт.ч будет стоить 2,83 рубля днем и 1,4 рубля ночью.
«Повышение платы за коммунальные услуги осуществляется ежегодно и не превышает установленных предельных индексов роста платы граждан», — пояснил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Фёдор Томша.
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