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В ЮЗАО выставлено на торги 25 объектов
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В ЮЗАО выставлено на торги 25 объектов 

Наш Теплый стан 53 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
25 нежилых объектов ЮЗАО под торговлю, оказание услуг и объекты общественного питания смогут арендовать победители городских открытых аукционов.
Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Удачное расположение объектов позволяет предположить, что выставленные на торги помещения подойдут под объекты стрит-ритейла и будут пользоваться спросом, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Все выставленные на торги объекты аренды находятся на первых этажах зданий. Большая часть объектов имеют отдельный вход, расположены в относительно новых жилых домах, построенных в 2008-2010 годах.
Как показывает практика, большинство таких объектов предприниматели арендуют под магазины, пекарни, салоны красоты. Все зависит от особенностей локации и характеристик конкретных помещений.
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