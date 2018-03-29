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Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 0,78%
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Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 0,78% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов промышленности второстепенных отраслей, промышленности и горнодобывающей промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite подорожал на 0,78%.
В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Bank Artos Indonesia Tbk PT (JK:ARTO), которые подорожали на 49,0 п. (34,51%), закрывшись на отметке в 191,00. Котировки Pikko Land Development Tbk (JK:RODA) выросли на 70,0 п. (25,00%), завершив торги на уровне 350,00. Бумаги Perdana Karya Perkasa Tbk (JK:PKPK) выросли в цене на 41,0 п. (24,85%), закрывшись на отметке 206,00.
Лидерами падения стали акции Sekar Bumi Tbk (JK:SKBM), цена которых упала на 88,00 п. (17,60%), завершив сессию на отметке 412,00. Акции Buana Finance Tbk (JK:BBLD) поднялись на 95,00 п. (15,70%), закрывшись на уровне 510,00, а Goodyear Indonesia Tbk (JK:GDYR) снизились в цене на 285,00 п. (12,95%) и завершили торги на отметке 1.915,00.
На фондовой бирже Индонезии количество подорожавших бумаг (213) превысило количество закрывшихся в минусе (157), а котировки 114 акций практически не изменились.
Котировки акций Sekar Bumi Tbk (JK:SKBM) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 17,60%, 88,00 п., и завершили торги на отметке 412,00. Котировки акций Pikko Land Development Tbk (JK:RODA) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 25,00%, 70,0 п., и завершили торги на отметке 350,00. Котировки акций Perdana Karya Perkasa Tbk (JK:PKPK) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 24,85%, 41,0 п., и завершили торги на отметке 206,00.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,19%, или 0,12, достигнув отметки $64,50 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,25%, или 0,17, до $68,59 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,02%, или 0,20, до отметки $1.324,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,06% до 13.757,0, а котировки AUD/IDR повысились на 0,32%, достигнув отметки 10.621,00.
Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 89,76.
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 Ещё 2 источника 
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