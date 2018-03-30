Экономисты написали сценарий для рубля на апрель, май и июнь 

— По итогам первого квартала 2018 года рубль ослаб по отношению к «американцу» на 0,22 процента, курс доллара США вырос с 57,48 рубля до 57,61 рубля. По отношению к евро рубль снизился на 2,8 процента, курс единой европейской валюты вырос с 69 рублей до 70,94 рубля.
Таким образом, можно сделать вывод, что курс рубля к доллару является достаточно устойчивым и фактически не изменился. Динамика пары евро/рубль оказалась более резкой.
Основная причина падения рубля к евро связана с укреплением европейской валюты, которое произошло в последний месяц квартала на фоне сообщений о том, что Центробанки различных стран мира, в основном европейских, приняли решение сократить долю резервов в долларах США.
Сейчас объем мировых валютных резервов состоит на 64 процента из долларов США, евро занимает в этом портфеле всего 20 процентов.
Регуляторы хотят изменить эту ситуацию, так как сомневаются в дальнейшей стабильности американской валюты.
Кроме того, накапливать евро сейчас очень выгодно. Инвесторы отреагировали на эту новость очень позитивно, и евро значительно укрепился. Пара евро/рубль поднималась до отметки 71,5 рубля.
Понервничать рублевые пары заставила и геополитика. Вряд ли кто-то из экономистов предполагал, что дело вокруг отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании примет такой оборот. Резкая негативная риторика Великобритании при поддержке США и европейских союзников наложила отпечаток на торги рублевыми парами, да и фондового рынка. Однако влияние было локальным.
В течение всего первого квартала инвесторов радовали цены на черное золото. К концу периода за нефть марки Brent предлагали больше 70 долларов за баррель, но, увы, на рубле это никак не отразилось.
С одной стороны, такое положение дел может говорить о том, что зависимость «россиянина» от цен на нефть снизилась, с другой — что рубль недооценен рынком. Если с последним выводом мы согласны, то первый поддержать никак не можем. Рубль мог бы существенно укрепиться, но реализация бюджетного правила не позволяет парам выйти за рамки торгового коридора, который сформировался еще в прошлом году.
Фактически рубль ходит от одной границы канала к другой и в долгосрочной перспективе ничего не меняется. Такая ситуация выгодна бюджету и экспортерам. Цена на нефть высокая, рубль слабый, выручка экспортеров растет, а дефицит бюджета сокращается.
Стоит отметить, что отсутствие сильной курсовой волатильности в целом позитивно для экономики. Для рядового потребителя это залог стабильных цен на товары и услуги, для производителей — отсутствие резких колебаний курса позволяет осуществлять более эффективное планирование.
Также в первом квартале Банком России была снижена ключевая ставка с 7,5 до 7,25 процента. Понижение не сильно отразилось на курсе рубля. Влияние этого шага мегарегулятора было локальным, и событие отыгрывалось в течение нескольких дней. Во втором квартале рынок предполагает, что ЦБ РФ продолжит смягчение денежно-кредитной политики, если инфляционные риски сохранятся на прежнем уровне.
Что касается прогноза для каждой из пар на ближайший квартал, то мы предполагаем, что пара доллар/рубль продолжит торговаться в диапазоне 55-59. Пара евро/рубль останется в пределах коридора 68-71,5, однако вероятны разовые всплески вверх к отметке 72-72,5 рубля за евро.
Для покупки валюты сейчас не самый удачный момент, стоит подождать пару недель.