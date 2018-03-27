Индекс доверия в еврозоне снизился 3-й месяц подряд

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Экономические настроения в еврозоне в марте снизились третий месяц подряд, продолжив отступать от 17-летнего максимума, достигнутого в декабре. Данные указывают на вступление региона в период более умеренного роста.

Фото: EPA/BORIS ROESSLER

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в марте опустился до 112,6 пункта с пересмотренных 114,2 пункта в феврале, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Индикатор достиг минимума за шесть месяцев. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения индекса до 113,3 пункта с ранее объявленного уровня 114,1 пункта. Ухудшение настроений отражает ситуацию в промышленном секторе, где индикатор настроений опустился с 8 до 6,4 пункта, а также в сфере розничной торговли, где индекс упал с 4,5 до 1,6 пункта. Показатель настроений в сфере услуг снизился с февральских 17,6 до 16,3 пункта. Индекс потребительского доверия в марте остался на уровне 0,1 пункта. Улучшение настроений наблюдалось лишь в строительном секторе: индекс повысился с 4,3 до 5,2 пункта. Между тем, индикатор делового климата, который указывает на фазу бизнес-цикла, в марте опустился с 1,48 до 1,34 пункта. Как сообщали «Вести. Экономика», согласно предварительным данным IHS Markit, деловая активность в еврозоне в марте росла минимальными темпами с января 2017 года.

Ссылки по теме

ЕЦБ верит в дальнейшее усиление роста еврозоны Деловая активность в еврозоне замедлилась в марте Европа войдет в идеальный шторм после 2020 года Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран еврозоны опустился с февральского уровня 57,1 до 55,3 пункта. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. Индикатор указал на замедление роста деловой активности второй месяц подряд.PMI сферы услуг в марте снизился с 56,2 до 55 пунктов, достигнув минимума за пять месяцев. Производственный PMI опустился с 58,6 до 56,6 пункта, оказавшись на минимуме за восемь месяцев. "В то время как средний показатель PMI за I квартал остается относительно устойчивым, свидетельствуя о росте ВВП на 0,7-0,8%, потеря импульса после сильного начала года была довольно драматичной", — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон. "По крайней мере отчасти замедление может быть объяснено плохой погодой в некоторых северных регионах и, что, возможно, более важно, «трудностями роста» после недавнего сильного рывка", — отметил он.