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СК отказался возбуждать дело против адвоката Урлашова
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СК отказался возбуждать дело против адвоката Урлашова 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как сообщает Коммерсант, в его действиях не нашли состава преступления. В декабре 2017 года Евгений Урлашов написал на Голубенкова заявления в полицию и прокуратуру. Он обвинил своего защитника в мошенническом хищении 600 тысяч рублей в счет гонорара за оказание юридической помощи.
Голубенков работал с Урлашовым с момента возбуждения уголовного дела в июле 2013 года.
ФедералПресс» напоминает, в начале февраля судебные приставы арестовали больше десяти миллионов акций ПАО «Научно-производственного объединения Сатурн», принадлежащих экс-мэру Рыбинска Юрию Ласточкину.
Реализовать бумаги на торгах не удалось, в итоге акции на общую сумму 2,87 млн рублей перешли заводу.
В 2015 году Ласточкин был осужден за получение взятки и растрату. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии. Кроме того на экс-чиновника наложили штраф в размере 140 млн рублей.
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