СК отказался возбуждать дело против адвоката Урлашова

Как сообщает Коммерсант , в его действиях не нашли состава преступления. В декабре 2017 года Евгений Урлашов написал на Голубенкова заявления в полицию и прокуратуру . Он обвинил своего защитника в мошенническом хищении 600 тысяч рублей в счет гонорара за оказание юридической помощи.

Голубенков работал с Урлашовым с момента возбуждения уголовного дела в июле 2013 года.

Юрию Ласточкину. ФедералПресс » напоминает, в начале февраля судебные приставы арестовали больше десяти миллионов акций ПАО «Научно-производственного объединения Сатурн», принадлежащих экс-мэру Рыбинска

Реализовать бумаги на торгах не удалось, в итоге акции на общую сумму 2,87 млн рублей перешли заводу.

В 2015 году Ласточкин был осужден за получение взятки и растрату. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии. Кроме того на экс-чиновника наложили штраф в размере 140 млн рублей.