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Средняя зарплата в Санкт-Петербурге в 2017 году превысила 54 тыс. рублей
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Средняя зарплата в Санкт-Петербурге в 2017 году превысила 54 тыс. рублей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Главный региональный
Санкт-Петербург, 27 марта /Синьхуа/ — Средняя заработная плата в Санкт-Петербурге в 2017 году превысила 54 тыс. рублей /около 950 долларов/, на 9,9 проц больше, чем годом ранее. Об этом сегодня сообщил председатель городского Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов на заседании местного правительства.
Также отмечается, что размер денежных доходов на душу населения в Санкт-Петербурге в 2017 году превысил 41 тыс. рублей /около 720 долларов/. При этом, по сообщению местного издания "Петербургский дневник", безработица в городе составляет около 1,7 проц населения — около 50 тыс. человек. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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