Косино-ухтомцы прошли флюорографическое обследование в рамках акции борьбы с туберкулезом

В прошлую субботу в городской поликлинике № 66, филиал №1 тридцать четыре жителя Косино-Ухтомского района прошли флюорографическое обследование. Также обратившиеся пациенты получили рекомендации специалистов. Это мог сделать каждый желающий гражданин, кто хотел узнать о состоянии своего здоровья.

Обследование и консультация у врача фтизиатра проходило в рамках акции, приуроченной Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Она была организована Департаментом здравоохранения столицы.

Так, в поликлинике № 66 пять пациентов проконсультировала Елена Макаренко, специалист из филиала по ВАО и СВАО Московского городского практического центра борьбы с туберкулезом. Болезнь выявлена не была. Также врач-фтизиатр просмотрела карты пациентов из группы риска.

Акция продолжается, в следующую субботу она пройдет в филиале №3, городской поликлиники № 66.