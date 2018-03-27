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Косино-ухтомцы прошли флюорографическое обследование в рамках акции борьбы с туберкулезом
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Косино-ухтомцы прошли флюорографическое обследование в рамках акции борьбы с туберкулезом 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
В прошлую субботу в городской поликлинике № 66, филиал №1 тридцать четыре жителя Косино-Ухтомского района прошли флюорографическое обследование. Также обратившиеся пациенты получили рекомендации специалистов. Это мог сделать каждый желающий гражданин, кто хотел узнать о состоянии своего здоровья.
Обследование и консультация у врача фтизиатра проходило в рамках акции, приуроченной Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Она была организована Департаментом здравоохранения столицы.
Так, в поликлинике № 66 пять пациентов проконсультировала Елена Макаренко, специалист из филиала по ВАО и СВАО Московского городского практического центра борьбы с туберкулезом. Болезнь выявлена не была. Также врач-фтизиатр просмотрела карты пациентов из группы риска.
Акция продолжается, в следующую субботу она пройдет в филиале №3, городской поликлиники № 66.
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