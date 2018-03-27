«Возрождение»: потенциальные инвесторы банка не собираются менять его стратегию

«На тех встречах, которые были у нас с потенциальными инвесторами, высказывалось полное уважение к текущей стратегии, которую реализует правление», — сказал Нахманович.

По его словам, возможные покупатели не настаивали на смене топ-менеджмента «Возрождения».

В настоящий момент более 50% акций «Возрождения» находятся под контролем бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева через зарегистрированную в Нидерландах Promsvyaz Capital B. V. Ранее Ананьев два раза получал предписания от ЦБ о необходимости сократить свою долю в «Возрождении» до менее, чем 10%.