«Возрождение»: потенциальные инвесторы банка не собираются менять его стратегию 

«На тех встречах, которые были у нас с потенциальными инвесторами, высказывалось полное уважение к текущей стратегии, которую реализует правление», — сказал Нахманович.
По его словам, возможные покупатели не настаивали на смене топ-менеджмента «Возрождения».
В настоящий момент более 50% акций «Возрождения» находятся под контролем бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева через зарегистрированную в Нидерландах Promsvyaz Capital B. V. Ранее Ананьев два раза получал предписания от ЦБ о необходимости сократить свою долю в «Возрождении» до менее, чем 10%.
7 марта заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям близкого к сенатору Сулейману Керимову фонда Bonum Capital Антон Аверин сообщил RNS, что фонд достиг принципиальной договоренности о покупке доли в «Возрождении».