Клименко считает логичным создание евразийской криптовалюты 

Создание евразийской криптовалюты было бы логично, заявил советник президента по вопросам развития Интернета, председатель экспертной группы ТПП РФ по криптовалюте, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям Герман Клименко на конгрессе «Блокчейн РФ-2018», организованном Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ).
«Основная задача криптовалют — поддерживать межгосударственный расчет. Надо четко понимать, что пока государства не договорятся и не разрешат, вряд ли можно все это делать в государственном масштабе. Соответственно самый корректный путь, который мне представляется, разговаривать с существующими объединениями государств. И в этом плане, Евросоюз, как модель, мог бы очень хорошо показать, как могут работать криптовалюты в международной платежной системе», — заявил Клименко.