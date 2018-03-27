Уровень инфляции в Орловской области ниже среднероссийского

В феврале 2018 года годовая инфляция в Центральном федеральном округе продолжила замедляться и составила 2,7% (в январе текущего года — 2,8%). Пока инфляция в ЦФО остается выше общероссийского показателя, который по итогам февраля составил 2,18%, однако разрыв постепенно сокращается.

Снижение темпов роста цен в ЦФО наблюдалось по всем компонентам товаров и услуг. Отмчается замедление роста цен на продовольственные товары (с 1,5% в январе до 1,4% в феврале), непродовольственные товары (с 3% до 2,9%) и на услуги (с 4,3% до 4,1%).

В группе продовольственных товаров в ЦФО лидерами по снижению цен оставались чеснок (-38%), крупа гречневая — ядрица (-33,2%), сахар (-21,7%). Наиболее заметный рост цен сохранялся на картофель (+28,3%), икру лососевых рыб (+18,4%), яблоки (+17,2%).

Среди непродовольственных товаров снижение цен наблюдалось в первую очередь по медицинским товарам: например, стоимость валидола снизилась на 35%, сульфацетамида — на 21,8%.

Выросла стоимость табачных изделий: наиболее существенно подорожали сигареты с фильтром зарубежных торговых марок (+13,4%). Также выросла цена на моторное топливо –автомобильный бензин марки АИ-92 подорожал на 7%.

В группе платных услуг в ЦФО наибольшее снижение цен отмечено, в том числе, на услуги железнодорожного транспорта: стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования снизилась на 10,9%.

Наибольший рост цен наблюдался по категориям услуг, связанным с получением высшего образования. Заметнее всего выросли цены на обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования (+22,6%), подорожало проживание в студенческом общежитии (+16,1%).

В ЦФО сохраняется региональная дифференциация темпов роста цен. Для ряда регионов характерен повышенный уровень инфляции относительно среднего показателя по России : это Ивановская, Калужская, Курская, Рязанская и Тульская области. Ниже общероссийского значения оставался уровень инфляции в Белгородской, Воронежской, Орловской, Тверской и Ярославской областях.