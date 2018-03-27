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Россияне не знают, на что тратить деньги
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Россияне не знают, на что тратить деньги 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
После всех необходимых трат на руках у населения остаются значительные суммы.
Денежные средства, которые остаются у граждан после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных и других услуг, эксперты называют «свободными деньгами». И, по данным исследования, проведенного холдингом «Ромир», в январе-феврале 2018 года объем свободных денег стал гораздо больше, чем годом ранее.
«В январе текущего года размер свободных денег составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег (ИСД) текущего года с лихвой превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, хотя и все равно с большим отрывом, оказались показатели 2015 года, когда объем свободных денег в январе достигал уровня 12,9 тысячи, а в феврале — 14,7 тысячи», — говорится в исследовании.
23 марта глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что за последние пять лет зарплаты россиян выросли на рекордные 10,5%. В частности, выросли зарплаты бюджетников. Связан ли ИСД с этим показателем, эксперты не говорят. Хотя, возможно, россияне пока просто не решили, на что потратить «свободные деньги» — до лета еще остаются два месяца.
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