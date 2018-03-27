Россияне не знают, на что тратить деньги

После всех необходимых трат на руках у населения остаются значительные суммы.

Денежные средства, которые остаются у граждан после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных и других услуг, эксперты называют «свободными деньгами». И, по данным исследования, проведенного холдингом «Ромир», в январе-феврале 2018 года объем свободных денег стал гораздо больше, чем годом ранее.

«В январе текущего года размер свободных денег составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег (ИСД) текущего года с лихвой превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, хотя и все равно с большим отрывом, оказались показатели 2015 года, когда объем свободных денег в январе достигал уровня 12,9 тысячи, а в феврале — 14,7 тысячи», — говорится в исследовании.