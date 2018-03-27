«Ромир» снова посчитал «свободные деньги» россиян и предсказал улучшение показателя за год

Значение Индекса свободных денег (ИСД) за два месяца текущего года составило 18 300 рублей, что почти идентично среднему результату 2017 года — 18 500 рублей,

показывают

расчеты исследовательского холдинга «Ромир».

При этом в «Ромир» отмечают, что высокое среднегодовое значение ИСД за прошлый год было обеспечено ростом объемов свободных денег во II квартале и скачком значения в декабре.

"Таким образом, можно предположить, что результаты текущего года окажутся куда более позитивными, если уже в начале года был взят такой высокий старт", — говорится в сообщении о результатах очередного исследования холдинга.

Разработанный «Ромир» Индекс свободных денег (ИСД) — показатель, демонстрирующий динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Его рассчитывают как разницу между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Это средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль и т.п.).

Индекс нужен не для того, чтобы просто вычесть расходы из доходов, а чтобы показать покупательскую способность оставшихся средств.

Покупательская способность «свободных денег» за 10 лет наблюдений была выше всего в 2014 году. В прошлом году данный показатель несколько улучшился по сравнению с 2016 годом, однако заметно «просел» по сравнению со значениями, зафиксированными в 2012, 2013 и 2015 годами.

А вот в 2016 году, когда ИСД начал восстанавливаться после тяжелого 2015 года, покупательская способность свободных денег снизилась — скорее всего, из-за роста цен.