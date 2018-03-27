Топ-5 актуальных вакансий с самой высокой зарплатой 

Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
1. Директор филиала — от 150 000 рублей.
2. Директор филиала — от 80 000 рублей.
3. Директор магазина — от 73 000 рублей.
4. Ведущий инженер-проектировщик систем отопления, вентиляции и кондиционирования — от 50 000 до 50 000 рублей.
5. Руководитель центра продаж и обслуживания — от 50 000 рублей.
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