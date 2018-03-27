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Топ-5 актуальных вакансий с самой высокой зарплатой
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Топ-5 актуальных вакансий с самой высокой зарплатой 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
1. Директор филиала — от 150 000 рублей.
2. Директор филиала — от 80 000 рублей.
3. Директор магазина — от 73 000 рублей.
4. Ведущий инженер-проектировщик систем отопления, вентиляции и кондиционирования — от 50 000 до 50 000 рублей.
5. Руководитель центра продаж и обслуживания — от 50 000 рублей.
Еще 835 актуальных вакансий для специалистов различных профессиональных сфер из Петрозаводска ждут вас на hh.ru  По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
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