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Советник президента Г. Клименко поддержал идею создания единой наднациональной криптовалюты
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Советник президента Г. Клименко поддержал идею создания единой наднациональной криптовалюты 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Появление единой наднациональной криптовалюты выглядит логичным в существующих экономических реалиях, сообщил в ходе конгресса «БлокчейнРФ 2018» советник президента РФ Герман Клименко.
«Это было бы логично (создание наднациональной криптовалюты — прим. Агентства «Москва»). Основная задача у современных криптовалют — это межгосударственный расчет, но надо четко понимать, что пока государства не договорятся и не разрешат всю эту историю, вряд ли все это можно в мировом масштабе делать», — сказал Г. Клименко.
При этом, по его словам, обсуждение данного вопроса должно идти с представителями существующих объединений государств, в том числе с членами Евросоюза.
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