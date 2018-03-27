СПбМТСБ изучает возможность торговли дикоросами

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) изучает возможности торговли дикоросами, для этого необходимо изменить законодательство, заявил президент биржи Алексей Рыбников.

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"Биржа изучает вопрос по организации торговли дикоросами (грибами, ягодами, орехами, шишками и др.) и подчеркивает необходимость внесения изменений в законодательство, потому что без этого мы точно этот шаг сделать не сможем", — отметил Рыбников, сообщает «Интерфакс». Представители биржи проводят встречи в регионах по этому вопросу. Что касается внесения изменений в законодательство, то «я так понимаю, что такие инициативы в Государственной думе есть», подчеркнул глава СПбМТСБ. На изменения потребуется достаточно много времени, но рынок дикоросов оценивают в миллиарды рублей, пояснил Рыбников. В свою очередь глава Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков отметил, что российский экспорт дикоросов в разных видах и степени переработки составляет $300-500 млн в год. К 2024 г. показатель может увеличиться до $1 млрд в год. Экспорт грибов из России составил в 2015-2017 гг. 58,4 тыс. тонн, ягод — 10,3 тыс. тонн, кедровых орехов — 25 тыс. тонн. В 2016 г. для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений в аренду переданы 342 лесных участка общей площадью 2 млн га. Большинство участков находится на Дальнем Востоке. Основной расчетный объем заготовки на арендованных лесных участках приходится на орехи (7,2 тыс. тонн), ягоды (1,4 тыс. тонн), лекарственные растения (700 тонн), грибы (500 тонн) и березовый сок (400 тонн). Между тем примерный объем доказанных к безопасному извлечению из природной среды дикоросов (грибы, ягоды, хвоя, лесные овощи, орехи, шишки) составляет около 7 млн тонн в год.