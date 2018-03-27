Резко вырос спрос на паспортные программы Кипра

Юлия Овчинникова. — Наибольшей популярностью среди россиян в последнее время пользуется Кипр — здесь процедура получения паспорта при инвестициях в недвижимость занимает всего шесть месяцев. При соблюдении всех параметров и требований отказов инвесторам практически не бывает, при этом они могут выбирать из различных типов качественной недвижимости — новой или вторичной, — рассказала «РГ» директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России

Несмотря на то что паспортная программа на Кипре работает с 2007 года, интерес к ней возрос лишь в последние годы. Например, в 2007-2012 годах выдавалось всего по 20-30 паспортов в год, а уже в 2016-2017 годах паспорта ежегодно получали 400-500 заявителей. Это связано прежде всего со значительным снижением инвестиционного порога — начиналась программа с требования инвестировать 17,5 миллиона евро, а сейчас этот порог составляет лишь два миллиона евро.

— Кипр популярен, потому что там можно получить паспорт всего за полгода, а Сент-Китс и Невис — потому что там один из самых низких порогов инвестиций, и это самая старая (а потому проверенная) иммиграционная программа, — поясняет эксперт по международной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова . — За время действия программы (с 2013 года) на Кипре было выдано более двух тысяч паспортов, половину из них получили россияне. В Сент-Китсе и Невисе и на Мальте россияне также являются одной из основных групп инвесторов.

На втором месте по популярности стоит Мальта. Но здесь отказов заявителям случается больше, да и сам процесс более длительный и сложный. Чтобы получить здесь гражданство, требуется внести взнос в Фонд национального развития — 650 тысяч евро, купить недвижимость за 350 тысяч евро или арендовать ее в течение пяти лет за 16 тысяч евро, приобрести ценные бумаги на 150 тысяч евро, а еще есть сопутствующие расходы (due diligence — оценка объекта перед покупкой, паспорт, сборы, комиссии), рассказывает Юлия Кожевникова.

Процедура получения паспорта при инвестициях в недвижимость на Кипре занимает всего полгода

Кроме того, в число популярных стран для получения гражданства входят острова Сент-Китс и Невис. Оно дается при вложении 400 тысяч долларов в недвижимость или 250 тысяч долларов в Фонд диверсификации сахарной промышленности. Однако уже год для состоятельных граждан, желающих обзавестись островным паспортом, действуют спецусловия.

— Карибские страны в последние годы ввели ряд программ по инвестициям в экономику или недвижимость с минимально необходимым порогом для инвестиций всего 150 тысяч долларов. Так, например, на Сент-Китс и Невис ранее предлагались две паспортные программы: невозвратные инвестиции в сахарный фонд в объеме 250 тысяч долларов или инвестиции в недвижимость от 400 тысяч долларов, — рассказывает Юлия Овчинникова. — Но в 2017 году правительство ввело временную программу, которая действует до конца марта 2018 года — инвестирование в так называемый ураганный фонд (Hurricane Fund) в объеме 150 тысяч долларов. Это было связано с необходимостью привлечения дополнительных средств для восстановления страны после урагана на фоне других конкурирующих программ.

Инвестиционное гражданство, как правило, получают предприниматели, которые ведут бизнес за рубежом или собираются создать «запасной аэродром». У многих за границей обучаются дети. Таким людям удобно иметь европейский вид на жительство (ВНЖ) или паспорт, так как это дает свободу передвижения, проживания и права на работу. Однако многие хотят получить европейский ВНЖ для других целей: например, чтобы упростить коммуникацию с иностранными банками, свободно передвигаться по ЕС или как страховку на случай экстренного переезда. Это один из основных стимулов для граждан Турции Ирана , России и Китая , отмечают в Tranio: «Таким людям подходят „золотые визы“ — они выдаются при покупке недвижимости или других активов на определенную сумму. Это самый простой и быстрый способ получения ВНЖ».

Из европейских стран, где при покупке недвижимости можно получить вид на жительство, наиболее популярны Испания Португалия . Средний бюджет покупки недвижимости примерно соответствует минимальной стоимости объекта, требуемой для получения гражданства. В тех же Испании и Португалии — от полумиллиона евро, в Латвии Греции можно получить вид на жительство при покупке недвижимости стоимостью от 250 тысяч евро, на Кипре — при покупке от 300 тысяч евро. В США можно получить визу ЕВ-5 при инвестировании от полумиллиона долларов, в том числе через покупку недвижимости.

Программа Латвии, лидера по количеству выданных ВНЖ, была крайне популярна в первые пару лет, пока в 2014 году Сейм не принял поправку о повышении порога инвестиций, необходимых для получения визы, до 250 тысяч евро. Испания и Португалия пользуются стабильно высоким спросом среди состоятельных иммигрантов, а мальтийская программа только набирает обороты. Она была введена в августе 2015 года и по общему количеству выданных «золотых виз» пока несопоставима с другими странами.