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Биржи АТР закрылись ростом
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Биржи АТР закрылись ростом на ослаблении опасений о торговой войне 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника выросли, поддерживаемые динамикой американских индексов, переживания на рынке относительно вероятности торговой войны между КНР и США постепенно ослабевают, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,05%, до 3166,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,2%, до 1829,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,79%, достигнув 30790,83 пункта, а южнокорейский KOSPI — на 0,61%, до 2452,06 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,72%, до 5832,3 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 2,65%, до 21317,32 пункта.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров, среди указанных в списке 120 наименований — свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.
В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин. Такое развитие событий ослабило опасения на мировых рынках: биржи США в результате выросли по итогам торгов понедельника на 2,7-3,3%, индексы Европы после открытия во вторник растут более чем на 1%.
Заметный рост японского Nikkei 225 при этом вызван ослаблением иены к доллару. Традиционно национальная валюта Японии считается безопасным активом, поэтому в период ослабления геополитической неопределенности спрос на валюту падает, вызывая ее удешевление. В свою очередь, ослабление иены приводит к росту японских бирж, так как это увеличивает доход компаний-экспортеров.
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