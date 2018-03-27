Биржи АТР закрылись ростом на ослаблении опасений о торговой войне

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника выросли, поддерживаемые динамикой американских индексов, переживания на рынке относительно вероятности торговой войны между КНР США постепенно ослабевают, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,05%, до 3166,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,2%, до 1829,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,79%, достигнув 30790,83 пункта, а южнокорейский KOSPI — на 0,61%, до 2452,06 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,72%, до 5832,3 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 2,65%, до 21317,32 пункта.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров, среди указанных в списке 120 наименований — свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин. Такое развитие событий ослабило опасения на мировых рынках: биржи США в результате выросли по итогам торгов понедельника на 2,7-3,3%, индексы Европы после открытия во вторник растут более чем на 1%.