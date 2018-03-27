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Час Земли прошел в Обручевском районе
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Час Земли прошел в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Участники акции погасили свет и выложили из свечек цифру «60+».
Парк «Усадьба Воронцово» присоединился к международной акции «Час Земли». В полутьме звучала прекрасная музыка, приятным дополнением стала вкусная пицца от «Пиццаменто». В завершение акции все дети и взрослые дружно задули свечки. Час Земли — ежегодное международное событие, когда частные лица, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения выключают свет на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам человечества. В 2009 году к акции подключилось более миллиарда жителей планеты.
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