Час Земли прошел в Обручевском районе

Участники акции погасили свет и выложили из свечек цифру «60+».

Парк «Усадьба Воронцово» присоединился к международной акции «Час Земли». В полутьме звучала прекрасная музыка, приятным дополнением стала вкусная пицца от «Пиццаменто». В завершение акции все дети и взрослые дружно задули свечки. Час Земли — ежегодное международное событие, когда частные лица, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения выключают свет на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам человечества. В 2009 году к акции подключилось более миллиарда жителей планеты.