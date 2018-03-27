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В Гонконге продажи жилья взлетели на 34% за год
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В Гонконге продажи жилья взлетели на 34% за год 

Prian.ru 1 час назад
По данным компании Knight Frank, за февраль 2018-го продажи домов и квартир в Гонконге увеличились на 4%. А в секторе премиальной недвижимости стоимостью от $1,3 млн — выросли на 26% в месячном и на 55% в годовом исчислении, пишет Property Wire. Аналитики отмечают, что согласно официальной статистике, цены на жилье в Гонконге продолжили расти, поднявшись на 1,3% за январь 2018 года. Это однако меньше, чем тот рост, который был зафиксирован в декабре 2017-го. Особенно стремительно дорожает элитная недвижимость. Положительная динамика наблюдается уже 20 месяцев подряд, и в сумме за это время роскошные «квадраты» прибавили в цене 15%.
Узнайте все о процедуре покупки недвижимости в Гонконге.
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