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Биржи Европы растут более чем на 1%
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Биржи Европы растут более чем на 1% вслед за рекордом за 2,5 года на Уолл-стрит 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Индексы основных европейских фондовых бирж растут во вторник на фоне бурного роста американских бирж накануне, свидетельствуют данные площадок Европы.
По состоянию на 11.16 мск французский индекс CAC 40 рос на 1,18%, до 5126,08 пункта, немецкий DAX на 1,34%, до 11943,42 пункта, британский FTSE 100 — на 1,53%, до 6993,25 пункта.
Динамику рынков во вторник определяет коррекция американских бирж в понедельник, когда на фоне ослабления опасений развития торговой войны между США и Китаем американские площадки закрылись рекордным ростом. Индекс DJIA вырос на 2,84% и составил 24202,60 пункта, NASDAQ на 3,26%, до 7220,54 пункта, S&P 500 — на 2,72%, до 2658,55 пункта. Таким образом, этот день стал для индексов в США лучшим с августа 2015 года.
На этом фоне из фокуса внимания европейских инвесторов во вторник несколько ушел ряд корпоративных новостей сектора розничной торговли.
Так, французский супермаркет Casino Guichard-Perrachon подписал контракт с известнейшим американским онлайн-ритейлером Amazon. Согласно условиям договора, люксовые товары бренда Monoprix будут доступны покупателям через высокоскоростной сервис онлайн-заказов и доставки Prime Now. Это первый контракт Amazon с французским ритейлом. Акции Casino торгуются в плюсе на 4,4%.
При этом бумаги розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), напротив, теряют 4,1% после отчета компании о снижении прибыли в первом квартале 2017-2018 финансового года. И общий индекс розничного сектора оказывается во вторник ниже рынка, сообщает агентство Рейтер.
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