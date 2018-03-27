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Дэвид Дрейк: после «холодной зимы» биткойн вырастет в несколько раз
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Дэвид Дрейк: после «холодной зимы» биткойн вырастет в несколько раз 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Дэвид Дрейк, основатель компании LDJ Capital и эксперт по блокчейну в недавнем интерьвю сказал, что к концу года стоимость биткойна достигнет $30 тыс.
Дрейк отметил, что криптовалюта во всем мире пользуется большим спросом. Такие страны, как Япония, Южная Корея и США на данный момент являются крупнейшим криптовалютным рынками.
В отличие от генерального директора Твиттер, Дрейк не считает, что биткойн будет доминировать над фиатными валютами. По его мнению, помимо биткойна в мире будет существовать огромное количество криптовалюты.
Также Дрейк посоветовал сбавить напряженность по поводу ICO. Он признает, что некоторые первичные размещения токенов являются мошенничеством, но после вмешательства комиссии по ценным бумагам и биржам, это проблема исчезнет.
Ранее мы писали, что Том Ли предсказывает рост цены биткойна к 2020 году до $91 тыс.
фото: Elvenews
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