Дэвид Дрейк: после «холодной зимы» биткойн вырастет в несколько раз

Дэвид Дрейк , основатель компании LDJ Capital и эксперт по блокчейну в недавнем интерьвю сказал, что к концу года стоимость биткойна достигнет $30 тыс.

Южная Корея и Дрейк отметил, что криптовалюта во всем мире пользуется большим спросом. Такие страны, как Япония США на данный момент являются крупнейшим криптовалютным рынками.

В отличие от генерального директора Твиттер, Дрейк не считает, что биткойн будет доминировать над фиатными валютами. По его мнению, помимо биткойна в мире будет существовать огромное количество криптовалюты.

Также Дрейк посоветовал сбавить напряженность по поводу ICO. Он признает, что некоторые первичные размещения токенов являются мошенничеством, но после вмешательства комиссии по ценным бумагам и биржам, это проблема исчезнет.

Ранее мы писали, что Том Ли предсказывает рост цены биткойна к 2020 году до $91 тыс.

фото: Elvenews