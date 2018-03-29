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Средний размер соцпенсии с апреля превысит 9 тысяч рублей
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Средний размер соцпенсии с апреля превысит 9 тысяч рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Пенсии поднимутся у бывших космонавтов, чиновников, работников летно-испытательного состава; людей, подорвавших здоровье в процессе прохождения военной службы, техногенных или радиационных катастроф. Также — у инвалидов; людей, потерявших кормильца, пенсионеров, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии, сирот, родители которых неизвестны; участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда.
Как уточнили в Пенсионном фонде России, если получатель социальной пенсии или пенсии по гособеспечению работает, это никак не отразится на ее индексации. Она в любом случае будет повышена.
Средняя соцпенсия станет больше на 255 рублей и достигнет 9062 рубля. При этом пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы прибавят соответственно в среднем по 378 и 382 рубля. Их размеры составят в среднем 13 410 и 13 556 рублей.
Рост пенсий потребует дополнительно 9,6 миллиарда рублей. Коснется он 3,9 миллиона россиян, 3,1 миллиона их которых — получатели социальных пенсий.
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