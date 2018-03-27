Министр финансов США надеется на договоренность по торговле с Китаем, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»

Склонность к риску усилилась после комментариев минфина США о том, что он «осторожно надеется на возможность достичь договорённости» по торговле с Китаем , с которым ведёт «очень продуктивные переговоры». Получился лучший день для мирового фондового рынка с 2015-го: S&P 500 вырос на +2,7% до 2658,55 пункта, и Dow 30 повысился на 2,8% до 24202,6. Евро укрепился до $1,246 как валюта трансатлантической торговли после частичного снятия пошлин с союзников США . Ожидания инфляции стали хеджироваться золотом, вскарабкавшимся до $1354,25 за унцию, и трежерис, доходность которых около 2,85%, а также Брент, около $70,23. Биткойн под утро обвалился ниже $8 тысяч под давлением новостей о многомиллионной краже криптовалюты.

Стабильные и надёжные ценные бумаги концерна Microsoft (Nasdaq: MSFT), вложившегося в iPaaS-интеграцию (integration platform as a service, или платформа для интеграции приложений как услуга) на платформе Azure, выросли в цене на +7,6% в день до почти $94 (капитализация $722 млрд), за день сильнее всего с октября 2015-го, после рейтинга Morgan Stanley «лучше рынка» с целью $130, или $1 трлн за всю компанию (потенциал роста +39%), под влиянием трёх основных факторов: развитие облака Azure, увеличение рентабельности выручки ($96 млрд) по операционной прибыли до 25,5% в год и горячая клиентская база, включающая Mercedes-Benz, Johnson Controls и Hewlett-Packard.

Бумаги разработчика софта для специалистов компьютерного дизайна Adobe Systems (Nasdaq: ADBE) выросли на +6,5% в день до почти $229 на фоне союза с Microsoft в Китае. Почему такой финансовый инструмент, как обыкновенные акции Adobe Systems, пользуются спросом при цене к прибыли 61, цене к продажам 15, цене к чистым активам 13? Потому что Adobe — мировой бренд, без которого нельзя представить себе компьютерный дизайн, который успешно борется с нелегальным использованием.

Котировки биотехнологической фирмы Celgene (Nasdaq: CELG) выросли на +2,6% до $87,17 после урегулирования патентного спора по лекарству от рака Revlimid, на которое приходится 63% выручки, потому что продажи этого лекарства увеличиваются на +17% в год и приносят $8,2 млрд, а патенты теперь надёжно защищены до середины двадцатых годов, и это значит, что инвесторы могут быть уверены в способности мировой медицины выдержать капитальные расходы в краткосрочной перспективе ради того, чтобы через 5-7 лет лечить больных лейкемией и миеломой.

Следующее IPO iPaaS-интегратора Pivotal ожидается уже в апреле-мае, вслед за ним упомянем IPO аналога eSign Services от Adobe под названием DocuSign, которое не исключается в мае или сентябре-октябре, а также в июне размещение службы заказов для собак под названием BarkBox, которого ждут по цене в 10 раз меньше Blue Apron, и если вы хотите успеть обсудить целесообразность включения этих сделок в портфель с управляющими, то рекомендуем заранее собирать документы для подачи заявки.

Классический пример того, что сложно оценить неквалифицированному инвестору, — это размещение музыкального сервиса Spotify (Nyse: SPOT), которое ожидается (до сих пор примерно) 3 апреля. Если кратко, то ожидаемые параметры капитализации компании в ходе этой необычной сделки прямого листинга будут в широких пределах $9,63-73,0 млрд при цене $48,93-132,5 и free-float от 28,3% до 10%. Если подробнее, то после сплита 1 старой к 40 новым бумагам у Spotify теперь 178,1 млн акций, из которых 55,7 млн будут проданы на IPO, а также ещё у основателей компании останутся 373 млн сертификатов, которые в любой момент могут быть обменены по коэффициенту от 1 к 1 до 20 сертификатов к 1 акции. В 2017-м бумаги SPOT продавались по $37,5-125,0, в 1-м квартале 2018-го подорожали до $48,93-132,50, и нет никакой гарантии, что вы примете для себя правильное решение в отношении этого IPO без совета со стороны. На мой личный взгляд, имеет смысл вспомнить о других примерах прямого листинга на Nasdaq (Nyse изменила правила недавно, как у нас бы сказали, под Spotify), в частности, об Ovascience, Nexeon MedSystems, Coronado Biosciences, BioLine Rx, некоторые из которых теперь за гранью не только добра и зла, но и биржевого листинга, а другие прижились по цене сильно дешевле первоначальной стоимости. Размещения такого плана — важный признак и, можно считать, проверка того, насколько именно биржа готова рисковать, вкладываясь в долгосрочные проекты. Многообразие IPO, которые хочется купить, — верный признак фазы роста капитализации международных фондовых площадок.